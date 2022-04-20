多國爆發禽流感！數千萬隻禽類遭撲殺 歐美蛋價大漲

近來美國、加拿大、日本、法國等國爆發高致病性禽流感（H5N1）疫情，加上俄烏戰爭導致歐洲、中東等地區物流受阻，部分地區雞蛋價格飛漲，供應商預料雞蛋漲價可能會持續數月。

每日經濟新聞報導，加拿大食品檢驗局周一（18 日）發布的報告顯示，魁北克省過去七天已有四處家禽農場通報高致病性禽流感疫情。檢驗局說，感染地點都已被隔離。

檢驗局表示，民眾不必過度擔心禽流感，即便食用受感染家禽，也不會感染。目前加國已有五個省發現感染禽流感的鳥類和禽類，包括紐芬蘭、諾瓦斯科西亞、安大略、亞伯達及魁北克。

日本農林水產省在 4 月 16 日宣布，北海道白老町一處養雞場出現禽流感疫情，該養雞場飼養的 52 萬隻雞將全數被撲殺。

北海道網走市一處禽類養殖場發現鴯鶓感染禽流感病毒，該養殖場飼養的約 100 隻雞和 500 隻鴯鶓也會全部被撲殺。這是日本首度發現鴯鶓感染禽流感病毒。

與此同時，法國也正遭逢有史以來最嚴重的禽流感疫情，約 8% 產蛋雞被撲殺。法國農業部的數據顯示，截至 4 月 8 日，國內農場共計已通報 1,230 起禽流感疫情。

據美國聯邦和地方政府估算，今年國內商業農場今年爆發 2015 年以來最嚴重的禽流感疫情，損失逾 1,900 萬隻蛋雞，占雞群總數的比率大約為 6%。今年來美國已有 24 個州爆發禽流感疫情，波及雞、鴨及火雞。

與此同時，近年歐盟主要從烏克蘭進口雞蛋，烏克蘭雞蛋占歐盟進口雞蛋總量的比率約 50%。烏克蘭政府統計數據顯示，去年約產出 141 億枚雞蛋。

受俄烏衝突影響，歐洲和中東地區多家雞蛋供應商的供應鏈受到干擾，目前不得不嘗試尋找新貨源。