〈俄烏衝突〉資金急尋避險管道 留意新興市場震盪加劇

俄烏戰事未歇，資金急尋避險管道，外資認為，現階段資金主要轉進公債、美元、日圓與黃金傳統避險資產，在兩國戰事落幕前，留意新興市場恐陷入震盪。

景順投信表示，俄烏戰爭讓市場採取避險行動，但並非全面拋售，從不同資產類別以及區域之間的輪動來看，反映大宗商品的風險波動劇烈，受俄烏衝突影響最大。

景順投信指出，在俄烏公開衝突全面爆發後，將對國際體系造成重大衝擊，尤其是烏克蘭與俄羅斯受到的間接傷害將最為嚴重，在這兩個經濟體之外，歐洲受影響最大，其次是美國及亞洲，當中許多新興市場亦難以脫身。

瑞銀認為，俄烏戰爭讓許多傳統避險資產表現良好，包括美國公債、美元、日圓、瑞郎和黃金。這些資產短期內可能會繼續表現出色，其中看好美元在地緣政治危機時表現良好。事實上，俄烏戰爭爆發之際，美元指數也應聲上漲 1%。

不過富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事讓聯準會 3 月升息兩碼的可能性大降，避險需求也將壓抑美國公債殖利率，結合高油價和美國公債殖利率陷於區間的情境，將較有利於產油波灣債市的表現，可列為防禦型的債券產品選項。

富蘭克林證券投顧表示，全球經濟今年雖將放緩但仍強健，部分仍處於疫情復甦階段的休閒相關產業，可望有高於趨勢的潛在成長水準，只要聯準會不要太過積極升息，利差型債券在升息期間仍能創造不錯報酬表現。

以 2015 年到 2018 年升息循環為例，美國高收益債指數即有約 25% 漲幅，近期市場過於積極的升息預期加上地緣政治情勢反覆，使得高收益債利差自去年底低檔快速攀升約百點。

富蘭克林證券投顧指出，觀察高收益債相對投資級債抗跌，且其中較低評等的 CCC 級債亦較為抗跌，顯示目前債市所反映的是升息壓力而非對企業違約前景的擔憂，可留意市場消化美國升息趨勢後的投資機會。



