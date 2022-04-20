買不起新車 修一修也好！分析師：通膨環境有利汽車零件股

財報季正式開跑，券商 Raymond James 看好汽車零件零售產業的季度獲利。

分析師 Bobby Griffin 維持該產業第一季估計，但考量高油價可能影響消費者駕駛習慣，適度下修對其第二和第三季度的預期。雖然如此，鑑於業界管理層最近表現出的樂觀基調，以及該產業向來擁有強大定價能力，因此整體投資者對汽車零件類股的情緒仍然樂觀。

Griffin 說：「在通膨環境下，企業零件零售商可能是定位最好的零售商，因為這是基於需求的類別 (與其他零售領域相比，價格較不具彈性)，對供應商的定價能力也強大。」

更甚者，他認為，即使投入成本趨於溫和後，汽車零件的定價往往也能保持較高水準，可能數年後通膨緩解時提高利潤。

此外，消費者對經濟衰退的擔憂情緒也有利該產業，因為消費者可能會偏向修繕汽車，而非購買新車，且新車缺貨意味著，消費者就算願意花大錢買新車的也沒法買到。

Griffin 寫道，車齡 6 至 11 年的汽車 (在售後市場處於最佳位置的汽車) 2021 年銷售年增 9%，預期未來兩年將增長 5% 至 6%。

針對汽車零件股，他的首選是 Advance Auto Parts (AAP-US)。他給予該股「強力買進」的評級，目標價 275 美元。

他主張， 從市占率成長潛力和供應鏈可望增強來看，Advance Auto 在他追蹤的汽車零件股中，有最大的上漲空間。

另外，他也給予 AutoZone (AZO-US) 「優於大盤」評級，目標價自 2100 美元調升至 2400 美元，但維持對 O’Reilly Automotive (ORLY-US) 「符合市場表現」的評級。