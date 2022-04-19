大摩分析師：通膨效益觸頂 美企第一季財測堪憂

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 策略長 Mike Wilson 在一份研究報告中指出，有跡象表明美國第一季財報週恐怕會比市場預料的更加令人失望，特別是財測和前景展望方面。

Wilson 表示，由於俄烏戰爭導致價格進一步飆升，企業面臨成本壓力和消費者需求低落，通膨為企業盈餘帶來的正面效益已經觸頂，如今更有可能成為成長的逆風，尤其是在美聯準會 (Fed) 轉趨鷹派的情況下。

美國勞工部 12 日公布，3 月未季調消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫 1981 年 12 月以來最大增幅。

Wilson 在報告中指出，企業能夠提高商品價格，但現在更高的成本正對利潤率造成影響。企業投入成本費用突破天際，運輸和倉儲費用也是如此。俄烏戰爭導致能源和食品成本飆升，等於是在高通膨之下再對消費者加稅。

Wilson 指出，有鑑於企業正面臨的諸多風險，包含成本壓力、消費者需求下跌、俄烏衝突等，預測盈餘下修恐將於本次財報季再度出現。

在過去的 2 週，標普 500 指數成分股的盈餘預估下調幅度再度擴大，主要由景氣循環股帶領，像是消費性、工業、科技硬體以及半導體族群。

Wilson 稱，這不會是一個好消息，因為每當企業下修盈餘預估之後，企業股價往往會下跌。