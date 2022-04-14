亞馬遜加收燃料通膨附加費 美國賣家FBA收費調漲5%

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (13 日) 宣布，計劃調漲使用公司履行服務 (FBA) 的美國第三方賣家費用約莫 5%，作為燃料和通膨的附加費。

隨著通膨飆升、油價上漲，亞馬遜正試圖轉嫁一些成本給賣家，其發給賣家的通知表明，該費用約莫 2 周後生效，且會立即發生變化。

該通知指出：「附加費將適用於所有產品類型，例如非服裝、服裝、危險品和輕小型商品，自 4 月 28 日起從履行中心發貨的所有商品都將適用附加費。」

亞馬遜提供收費的 FBA 服務，賣家可付費將存貨放在亞馬遜的倉庫中，並利用公司的供應鏈和出貨業務。

根據為亞馬遜賣家創建產品研究軟體的 Jungle Scout 公司一份報告，2021 年亞馬遜第三方賣家約 200 萬人以上，其中 89% 付費使用 FBA。

亞馬遜發言人表示：「隨著全球放寬新冠病毒防疫限制，我們預期 2022 年恢復正常，但燃料和通膨仍帶來進一步的挑戰。目前尚不清楚這些通膨成本會上升還是下降，或者持續多久。」

「因此我們將首次採用燃料和通膨附加費，而不是永久性的費用變化，這是各產業供應鏈廠商廣泛使用的機制。」

亞馬遜表示，截至 2022 年 3 月 21 日，其燃油和通膨附加費為每件商品 24 美分，低於 UPS (UPS-US) 收取的燃料附加費 42 美芬，也不及聯邦快遞 (FDX-US) 收取的 49 美元費用。