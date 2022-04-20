iPhone 14傳升級前置鏡頭 採自動對焦f/1.9大光圈

蘋果即將問世的 iPhone 14 系列的最新細節釋出！天風國際證券分析師郭明錤週二 (19 日) 透露，蘋果將 iPhone 14 系列前置鏡頭升級，支援 AF (自動對焦) 模式並搭載 f/1.9 大光圈。

(圖片：郭明錤推特)

郭明錤推文透露，對比 iPhone 13 系列前置鏡頭採用的 FF (定焦) 和 f/2.2 光圈，蘋果下半年即將推出的四款新 iPhone 14 機型，其前置鏡頭可能會升級到 AF (自動對焦) 和 f/1.9 大光圈。

郭明錤提到，這兩項功能進化可以為自拍 / 人像模式提供更好景深效果。此外，自動對焦還可以提高 FaceTime / 視訊通話 / 直播的對焦效果。

市場分析，此預測似乎不是基於來自供應鏈的消息。反之，郭明錤的預測似乎主要是基於市場趨勢。

(圖片：翻攝 marketwatch)

綜合大多數的傳聞，iPhone 14 系列的機型有四款，iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

iPhone 14 系列最大變化應會落在前置鏡頭改變，將放棄瀏海凹槽，轉向有藥丸與單打孔螢幕，全螢幕體驗更加。

而 iPhone 14 Pro/Pro Max 將配備 48 兆像素鏡頭，支援 8K 錄影，和比 iPhone 13 相比，機身厚度更厚些。

還有傳聞 iPhone14 系列將推出絕美雲朵藍的機身配色，指紋辨識 Touch ID 也將回歸，在螢幕底部和側邊的開關皆支援該功能。

蘋果今年 WWDC 大會將定於 6 月 6 日起舉行，屆時 iOS 16 系統可能將會首發登場，蘋果傳出將調整 iOS 16 介面 UI 以搭配 iPhone 14 系列。

蘋果週二上漲 1.41% 至每股 167.40 美元，今年迄今跌幅為 8.03%。