美國通膨已達頂峰？Schiff：這只是部分人一廂情願

美國 3 月 CPI 公布之後，雖然創下 1981 年 12 月以來最快的通膨增速，但市場擔憂情緒卻在緩解，許多專家認為，美國通膨已經見頂。然而，知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 認為，這種看法過於一廂情願。

Schiff 指出，用當前的 CPI 類比 1981 年數據，很容易失真，因為計算方式完全不同，甚至可能偏離約一半左右。

他表示，要是依據 1981 年的計算標準，可能看到 3 月 CPI 年增幅度達到 17%，是公布值 8.5% 的兩倍。

這次公布的核心 CPI 也未因達到預期，緩解市場憂慮。但 Schiff 認為，0.3% 仍然是一個很高的數字。如果按年率計算，CPI 來到 3.7%，幾乎是聯準會目標值近兩倍的水準。

Schiff 強調，用核心通膨自我安慰是不切實際的，對家庭來說，食品和能源是不可惕除的。此外，其大幅上揚不是波動，而是一種趨勢，這代表需要更加小心解讀。

Schiff 表示，在一個正常的經濟體中，隨著能源和食品價格上漲，人們會縮減其他方面的花費。但這次通膨的一個原因，來自聯準會發給每人更多的錢，而造成物價上漲。也就是說，聯準會製造了所有的核心和整體通膨，而非普丁或新冠疫情。

市場預計，為避免過大衝擊經濟，聯準會可能不會大幅上調利率，但長期曲線表明，市場預期通膨可能會持續更長時間。

Schiff 指出，上一次 CPI 如此之高是在 1981 年，當時利率達到了 20% 的峰值，實際利率超過 6%。如今美國的利率為 0.25%，實際利率為負。

他進一步表示，1981 年的通貨膨脹率，利率達到 6.5% 時才到了頂峰，如今，利率為 - 8.25%，市場許多人卻已經預測來到峰值。

因此，Schiff 說：「所有那些說通膨已經見頂的人，他們這麼說，只是因為他們希望見到情況如此而已。」