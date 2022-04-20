利空因素不變 為何美股仍創一個月最佳表現？

即使市場持續受通膨、俄烏戰爭與新冠疫情等利空因素夾擊，美股周二 (19 日) 仍創一個月來最佳表現，有分析師認為，強勁的經濟數據和消費者信心維持高檔，是提振市場情緒的一大催化劑。

標普 500 指數周二收漲 1.6%，創下 3 月中旬以來單日最佳表現，也是近七個交易日以來第二度收紅，羅素 2000 指數漲約 2%，標普 500 指數中對經濟較敏感的非必需消費品、房地產等板塊均表現出色。

相較於疫情期間表現良好的股票，受惠於經濟重啟的類股在周二表現更佳，舉例來說，Etsy(ETSY-US) 飆升 4.4%，博弈和度假村股如 Penn National Gaming(PENN-US)、永利度假村 (WYNN-US) 分別漲 5.5% 和 5.9%，二手車零售商 CarMax(KMX-US) 也漲 5.7%。

市場分析認為，近來公布一系列意外強勁的經濟數據，削弱了投資人對經濟即將衰退的看法，除了新屋開工數優於預期之外，企業招募力道依然強勁，失業救濟金申請人數接近歷史新低，且高頻數據也顯示人們已重返外出購物和用餐的行列。

National Securities 市場策略師 Art Hogan 認為，新屋開工數據是推動股市反彈的催化劑之一。標普 500 指數七大板塊周二全數收漲 1% 以上，是相當明顯且廣泛的進步。

美國周二公布 3 月新屋開工月增 0.3% 至 179 萬戶，優於市場預期，且為 2006 年以來最高。最近的報告也顯示，失業金申請人數連續兩周下滑，4 月密大消費者信心指數則升至三個月高點。

高頻數據呈現上升趨勢，重返工作崗位的晴雨表已升至 2020 年 3 月以來最高，運輸安全管理局 (TSA) 的旅客吞吐量，以及根據餐廳訂位 App「OpenTable」訂位資訊製成的衡量指標，也都有所提高。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示，雖然成長風險有所增加，但在基本情境下，美國應可避免經濟衰退。

儘管如此，New York Life Investments 經濟學家和投資組合策略師 Lauren Goodwin 認為，不應該只憑一天的走勢來判斷整體情況，一切還為時尚早。

Goodwin 說：「當增長路徑，尤其是未來經濟增長和利率路徑如此不確定的時候，聯準會 (Fed) 和投資人將一天比一天更依賴經濟數據，因此，若我們今天看到股市因為一些正向數據而走高，那麼當我們感到失望時，股市就可能朝著另一個方向前進。」