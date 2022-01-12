瑞銀降級IBM：分拆Kyndryl後 半數營收項目成長無望

IBM (IBM-US) 週二 (11 日) 股價下挫，主因瑞銀分析師擔憂 IBM 分拆 Kyndryl Holdings 後的營收以及雲端市場競爭能力，而調降該股評級。

IBM 盤中一度挫逾 5%，盤中低點觸及每股 127.97 美元，但隨後跌幅收斂，最終收低 1.6% 至每股 132.87 美元。道指 (IBM 為其成分股) 週二收高 0.51%。

瑞銀分析師 David Vogt 將其「中立」評級調降至「賣出」，且目標價也從 136 美元下調至 124 美元，主張該公司營運估計遭遇近期風險，EPS 估值下降，以及股價估值已漲至高位，令該股在未來 12 個月內顯得脆弱。

IBM 已經分拆基礎架構管理業務，將其命名為 Kyndryl (KD-US) ，該公司 11 月 4 日已在紐約證券交易所掛牌上市。

Vogt 說：「我們用由下而上的方式詳細分析了 IBM 剩餘部門，其結論支撐我們的觀點，即 IBM 約莫 50% 的營收不太可能長期成長，且可能下降。」

Vogt 指出， IBM 希望在公共雲市場找到成長，因其許多老化業務已缺乏成長，而公共雲市場由亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 兩大公司主導，前者有 AWS，後者有 Azure。

儘管該市場將繼續成為增長最快的 IT 類別之一，未來 5 年的複合年增長率約為 25% 至 30%，但 IBM 不太可能跟上競爭對手的增長步伐。

Red Hat 的雲端業務 CAGR 在營收占比預計約 14%，部分反映 IBM 專注於電信、公用事業和金融等行業的大型受監管企業工作負載，因為 IBM 在 PAAS (平台即服務) 和 IAAS (基礎架構即服務) 市占率只有偏低的個位數百分比。

瑞銀分析師表示：「雖然 Red Hat 的營收在總營收占比中翻升一倍，且長期營收軌跡改善，但我們相信市場已經將這種溫和的成長反映在價格上了。」

Vogt 認為，從市場對 IBM 的股價反應來看，兌 2022 和 2023 的 EPS 預期較他自身估值高出 10%。根據 FactSet ，華爾街平均預期 IBM 今年 EPS 10.94 美元，2023 年為 11.78 美元。

在上個財報季，分析師就已對 IBM 拆分 Kyndryl 發出預警，但該公司高層保證，轉型只會讓業務「稍微停頓」，而不會出現分析師擔憂的「中斷」情形。IBM 預定 1 月 24 日公布第四季財報。

IBM 股價過去 12 個月以來上漲 7%，同期道指上漲 17%。FactSet 數據顯示，在追蹤 IBM 的 19 位分析師中，5 位給予「買進」評級，12 位認同「續抱」，2 位建議「賣出」，平均目標價為 142.63 美元。