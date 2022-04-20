〈紐約匯市〉美元指數睽違兩年突破101 日圓貶勢不止 朝129大關邁進

美元兌一籃子主要貨幣周二 (19 日) 小漲，盤中一度突破 101，為兩年來首見。在聯準會 (Fed) 決心對抗通膨、日本央行 (BOJ) 繼續維持超寬鬆貨幣政策的情況下，日圓貶勢不止，一度貶破 128 日圓兌 1 美元價位，並朝 129 大關邁進。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.21%，報 100.99，盤中最高 101.3，為 2020 年 3 月以來首度突破 101 價位。

美債殖利率持續走揚。美國 10 年期公債殖利率周二最高觸及 2.944%，是 2018 年 12 月以來最高，10 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率升至 - 0.01%，相當接近正值區間，也是兩年來首見。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 預期，聯準會 (Fed) 可能在年底前將利率目標區間調升至 2.25% 至 2.5%，即多數央行官員預估的中性水平，並且認為今年兩度升息 50 個基點是合適的。

美元兌日圓升 1.45% 至 128.91 日圓，為 2002 年 5 月以來最高。本月迄今，美元兌日圓已升值約 6%，可望創下 2016 年以來單月最大漲幅。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新研究報告指出，在日本貿易條件惡化、原物料價格推高進口成本，以及美日通膨前景迥異的情況下，日圓兌美元貶值是合理的。

日本財政大臣鈴木俊一昨日對日圓暴跌發出明確警告，稱目前日圓貶值對經濟的影響是弊大於利。

Millennium Global Investments 聯合投資長 Richard Benson 表示，日本央行所做的事情，與貨幣政策正常化相反。他認為，日本央行是可以透過外匯干預來支撐日圓的，但重點不在於將日圓推升至某個特定水平。

Benson 說：「我不會對央行出手干預感到驚訝，因為他們有很多美元，可以很輕易出售，雖然有明確的數字和水平可以討論，但重點在於干預速度而非水平，緩慢且漸進是合適的。」

離岸人民幣兌美元一度貶 0.7%，至 6.4239 人民幣兌 1 美元，是去年 10 月以來最低，主要受美債殖利率飆升壓力與市場對中國經濟增長前景的擔憂情緒影響。

中國周一 (18 日) 公布 23 條政策舉措，內容包含增加貸款融資、延後還款日期等，為受到疫情打擊的企業、民眾提供金融支持。

Monex Europe 貨幣分析主管 Simon Harvey 認為，這是北京當局迄今發出最強烈的信號，顯示他們對經濟增長狀況感到憂心，若加上當局收緊科技業監管力道的影響，隨著對國內經濟成長的擔憂情緒加劇，今年中國資產報酬表現恐怕不理想，人民幣今日的走勢便反映出這一點。

歐元兌美元微升 0.06% 至 1.0784 美元，收復部分失土，但漲幅仍受美債殖利率限制，國際貨幣基金 (IMF) 對歐元區今年經濟增長前景的悲觀評估，可能也是壓制歐元漲勢的原因之一。

IMF 以俄烏戰爭對製造業和能源價格的衝擊為由，將歐元區今年的國內生產毛額 (GDP) 增長預期自先前的 3.9% 下修至 2.8%，當中又以製造業規模較大、對俄羅斯能源進口仰賴程度較高的德國和義大利受影響最深。

美元兌瑞郎升 0.7% 至 0.9512 瑞郎，創下 2020 年 6 月以來最高。

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