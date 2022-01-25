〈財報〉IBM轉型有成 Q4營收增幅創10年新高 盤後一度大漲6%

IBM (IBM-US) 周一 (24 日) 發布 2021 會計年度第四季財報，受惠於混合雲端強勁需求，營收增幅創 10 年新紀錄，表現大幅優於市場預期，公司預期，2022 年全年營收將實現中個位數成長，盤後股價一度大漲逾 6%。

展望全年，IBM 預估，在第四季的優異表現激勵下，預期 2022 年全年營收有望實現中間個位數成長，預估自由現金流將在 100 億至 105 億美元之間。

IBM 執行長 Arvind Krishna 於電話會議中表示，企業自動化需求非常強勁，並開始應用 AI 演算法等預測技術來減緩供應鏈的摩擦。混和雲端平台用戶正持續擴大，第四季用戶端數量已達 3800 位，較去年同期增加 1000 位。

財務長 James Kavanaugh 表示，軟體業務營收今年預計將成長中個位數，外銷 Kyndryl 營收成長 5-6%。諮詢業務受惠於企業數位化轉型與較高的接單與服務比 (B/B Ratio) ，今年有望實現中個位數成長，上半年將成長雙位數。

財報傳出捷報後 IBM 周一盤後一度大漲逾 6%，不過，電話會議中財務長表示，營收與自由現金流成長是該公司今年主要目標，拒絕對預估 EPS 做出評論，導致漲勢回落，截稿前上漲 1.57%，報每股 130.84 美元。

Q4 (12 月 31 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)

營收：167 億美元 vs. 159.6 億美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

調整後 EPS：3.35 美元 vs. 3.3 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

毛利率：56.9%

淨利：30 億美元，年增 80%

營收細項細分 (貨幣調整前)

軟體業務 (前為雲端、認知軟體)： 72.7 億美元，年增 8%

諮詢業務 (前為全球企業)：47.5 億美元，年增 13%

基礎設施業務：44.1 億美元，年減 0.3%

F2021 全年

營收：573.5 億美元

毛利率：54.9%

淨利：57.43 億美元

執行長 Krishna 表示，第四季混合雲端平台客戶需求強勁，推動 IBM 營收成長。IBM 第四季營收 167 億美元，較去年同期成長 6.5%，為至少 10 年來最大增幅。其中混和雲端營收占 62 億美元，年增 16%。

據統計，第四季軟體業務營收共達 72.7 億美元，優於 StreetAccount 調查分析師預期的 67.2 億美元，其中 Red Hat 營收成長 19%，自動化業務成長 13%，資料與 AI 成長 1%；諮詢業務優於預期的 42 億美元，基礎設施則略低於預期的 44.3 億美元。

財務長 James Kavanaugh 表示，2021 年 IBM 收購 15 家企業，持續壯大生態系，增加研發資本支出，強化混合雲端與 AI 技術能力，在拆分 Kyndryl 後 IBM 已進入轉型策略的下一個階段，將聚焦、強化財務體質創造企業價值。