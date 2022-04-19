〈財報〉前景諸多不確定性 嬌生調降全年財測

由於全球供應過剩和需求不確定性，嬌生公司 (JNJ-US) 周二 (19 日) 調降全年銷售和獲利預期，並不再提供新冠病毒疫苗銷售財測。

嬌生現在預測 2022 年銷售額為 948 億美元至 958 億美元，較 1 月時提供的財測低約 10 億美元。該公司將其全年調整後每股獲利從先前預測的 10.40 美元至 10.60 美元調降 25 美分至 10.15 美元至 10.35 美元。

嬌生第 1 季銷售額為 234 億美元，略低於華爾街預期，但較去年同期成長 5%。該公司每股獲利為 2.67 美分，較 2021 年同期成長 3.1%，超出預期。淨利為 51.5 億美元，較 2021 年第 1 季下降近 17%。

該公司在全球銷售了價值 4.57 億美元的新冠疫苗。

根據 Refinitiv 編製的分析師平均估計，與華爾街預期相比，嬌生的表現如下：

●調整後每股獲利 2.67 美元，預期為 2.58 美元

●營收 234 億美元，而預期為 236 億美元

嬌生藥品銷售額為 128.7 億美元，較去年同期增加 6.3%。與 2021 年第 1 季相比，醫療器械業務銷售額成長 5.9% 至 69.7 億美元。消費者健康業務銷售額下降 1.5% 至 35.7 億美元；該業務即將分拆成為一家獨立的上市公司。

CEO 杜阿托 (Joaquin Duato) 在財報聲明中表示，「即使面對宏觀經濟逆風，但我們的第 1 季業績顯示出整個企業的強勁表現。」「展望未來，隨著我們繼續推進產品組合和創新管道，我對嬌生的未來充滿信心。」

他表示，由於公司 2021 年的強勁表現，董事會已批准將每季股利增加 6.6% 至 1.13 美元。