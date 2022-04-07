IATA：航空公司預期將加速調高票價 因應能源成本飆升

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事 Willie Walsh 週三 (6 日) 表示，航空公司預期將加速提高票價，以將上漲的油價成本轉嫁給乘客，此外，能源成本飆升將使 2022 年整體航空業前景惡化。

Walsh 表示，隨著 Omicron 變種病毒的影響在亞洲以外地區消退，全球客運量在 2 月出現反彈。月度數據尚未顯現俄烏戰爭的影響。

數據顯示，2 月全球客運量為 2019 年期的 54.5%，高於 1 月的 50.6%，但低於去年 12 月的 55.1%。2 月全球貨運量則是 2019 年同期的 111.9%。

Walsh 表示，原本就預期 2022 年航空業將出現虧損，油價上漲使產業前景更加惡化。不過，在全球經濟復甦不均的情況下，部分航空公司有望實現獲利。

他也表示，從過去經驗來看，油價通常需要 6 個月的時間才會反映在機票價格上。不過，由於目前市場波動劇烈，以及疫後系統提前預訂票量低於正常水準，機票票價可能更快上漲以反映油價飆升。

根據旅遊調研公司 Hopper 發布的數據顯示，在美國和歐洲之間往返的機票，3 月平均價格較前月上漲 16%，達到 770 美元。

達美航空 (DAL-US) 公司管理層曾表示，有望在第二季就能將燃油成本上漲轉嫁在票價上。達美管理層預估每張機票有望再漲 10 至 15 美元。

美國銀行分析師先前表示，最令人驚訝的是近期乘客需求大增，以至於航空業者可理所當然將增加的燃油成本轉嫁給乘客。