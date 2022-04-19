台積電再生水廠工程爆疫情 外包商2員工確診

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 南科再生水廠工程爆發疫情，南科管理局今 (19) 日證實，今日上午接獲通報，有 2 名員工經 PCR 篩檢後為陽性，目前正隔離治療中，同時進行全廠快篩並匡列 4 位密切接觸者，但據了解，相關人員皆為台積電外包廠商中鼎 (9933-TW) 員工。

針對台積電南科再生水廠 COVID-19 疫情通報，南科表示，今日上午 11 點 40 分接獲南科再生水廠工安人員通報，2 名員工經 PCR 篩檢後為陽性，目前隔離治療中，其中 1 人在 4 月 15 日出現感冒發燒症狀，4 月 18 日早上進行 PCR 篩檢後為陽性反應，並通知廠內人員。

南科管理局進一步指出，4 月 18 日中午針對 5 位密切接觸者進行快篩，4 人陰性、1 人呈現陽性反應後再做 PCR 檢測，在當天晚上檢查結果為陽性。

因應防疫措施，南科表示，本案再生水廠在今日已進行全廠快篩，並自行匡列 4 位相關密切接觸者，進行自主健康管理等防疫措施，後續將持續依照中央流行疫情指揮中心規定，落實相關防疫指引與計畫，評估不影響生產且營運正常。

南科補充，台積電再生水廠是台積電外包給中鼎公司興建營運，因此所有員工都是外包廠商人員。