全球可再生能源價格年漲近30% 近十年成本下降趨勢已被扭轉

根據周三 (13 日) 發布的一份報告，全球主要市場的風能和太陽能價格，在一年內上漲了近 30%，因為可再生能源生產商面臨供應鏈瓶頸以及成本飆升的難題。

LevelTen Energy 追蹤的電力購買協議 (PPA) 顯示，去年北美可再生能源合約價格上漲 28.5%，歐洲上漲 27.5%。

LevelTen 表示，僅在今年第一季，北美的價格就上漲 9.7%，歐洲的價格上漲 8.6%。

由於疫情原因，全球原本就陷於經濟、物流和勞動力市場中斷，俄羅斯入侵烏克蘭，更加劇了這一情況惡化，扭轉了可再生能源行業十年來成本下降的趨勢。

北美可再生能源行業面臨的一個挑戰是，目前不確定美國國會是否會延長可再生能源設施的稅收優惠。可再生能源生產商還擔心，美國可能會對從亞洲進口的太陽能電池板徵收關稅，進而推高成本。

美國太陽能開發商 Silicon Ranch 執行長 Reagan Farr 說：「我們的供應鏈目前存在一些棘手的問題。」

對歐洲來說，問題更為複雜，烏克蘭戰爭導致各國政府試圖減少對俄羅斯天然氣的依賴，進一步推動了對可再生能源的強勁需求。

此外，天然氣價格飆漲的態勢，更勝於可再生能源，這種價格差異有助於刺激更多可再生能源交易。

可再生能源價格上漲，恐怕還會持續。LevelTen 在報告中說：「隨著可持續發展目標更加接近，和能源市場的持續波動，企業購電協議需求達到歷史新高，這種供需動態，可能會繼續推高 PPA 價格。」