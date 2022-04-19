〈房產〉實價登錄上路10年 南二都、台中平均房價翻倍漲

實價登錄自 2012 年實施至今滿 10 年，市調機構統計全台與七都熱門行政區 10 年房價漲幅，2012 年全台房屋單價 18.1 萬元，2021 年增加至 26.9 萬元，10 年成長 48.6%；更進一步分析，七都漲幅依序為台南市、高雄市、台中市、桃園市、新竹縣市、新北市及台北市，其中南二都及台中房價更是直接翻倍成長。

實價登錄上路至今，台南房價漲幅居七都之冠，10 年增加 189%，漲幅前三名行政區分別為安南區、南區以及仁德區。安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，區域內熱門的九份子重劃區，吸引不少南科新貴置產，推升當地房價。而南區則有水交社重劃區與舉喜重劃區，前者鄰近市區，生活機能完善；後者有 86 快速道路，接收不少南科工程師、安平工業區客群。仁德區因為聯外交通便利，且工業區就業機會帶來人口紅利，還有捷運藍線議題，吸引不少東區外溢買盤。

房價 10 年成長第二大的縣市為高雄市，漲幅 137.8%；增幅前三名的行政區依序為大寮區、小港區及橋頭區，皆為高雄蛋白區，房價原屬低基期具補漲效應。大寮與小港因工業區大量就業機會支撐當地住宅需求，同時有捷運行經、機能不俗；此外，小港還有新光三越 OUTLET「SKM Park」進駐，發展成熟。而橋頭除了原有的科學園區議題外，去年底台積電宣布在鄰近的楠梓設廠，連帶也讓橋頭新市鎮房市火熱。

10 年房價漲幅位居第三的台中市，房價成長最多的區域依序為潭子區、清水區及東區。潭子受惠國道四號豐潭段連接台 74 線重大建設，成為山城出入門戶，逐漸消弭與市區的落差，不少北屯外溢買盤到此置產。清水則因為三井 OUTLET 進駐，台中港重劃區推案大爆發，加上往返中科便利，房價親民的海線吸引不少中科新貴，房價搖身一變。最後東區近年在大車站計劃、鐵路高架化、三井 LaLaPort 等題材下，為房市帶來利多，翻轉以往市容老舊的印象，助長房價跳升。

房價漲幅的末段班分別為新北市 42.2% 與台北市 20.7%。新北市房價成長最多的行政區依序為板橋、鶯歌與三峽。板橋各區段發展差異大，不少邊陲地段拉低整體房價，不過自 2016 年江翠重劃區推出首案後，近年交易量多集中此，加上捷運環狀線通車，板橋房價表現更是扶搖直上。而鶯歌與三峽受惠於捷運三鶯線興建，尤其在三峽北大特區機能發展成熟之下，房價逐年走高，致使鶯歌吸收北大特區外溢買盤。

房價漲幅之末就屬台北市，10 年僅成長 2 成，增幅依序為萬華區、南港區與北投區。萬華區除了既有的西門町商圈機能發達，加上西區門戶計劃題材與萬大中和線動工加持，推升整體行情表現。而南港區則擁有四鐵共構、南港經貿園區、南港生技園區、流行音樂中心及三井 Lalaport 進駐，建設議題豐富，房價看漲。捷運紅線行經的北投區生活機能成熟，更擁有大型醫學中心，買盤除了醫師外，親民的房價也吸引周邊士林天母退休族，且士林北投科技園區建設利多，房價可望再上漲。