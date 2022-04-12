〈房產〉升息、打炒房發威 全台Q1推案金額季減14%

2022 年以來全球面臨通膨、俄烏戰爭等黑天鵝，全台房市又有升息，加上打炒房新制加深不確定性。根據市調機構統計，全台首季總銷金額 4439.57 億元，季減 14%，年增約 20%；推案個數則是 377 件，戶數約 2.5 萬，無論是與上季或去年同期相比，都有 10-20% 下滑。

市調機構認為，此現象顯示建商推案力道略轉保守，但房價則無懼大環境變化，除台北市外，其餘新北、桃竹及中南部等地，在原物料價格波動及基本面需求旺盛等因素作用下，新建案開價無論季增或年增，都有 1 到 4 成的漲幅，相當驚人。

數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查統計，2022 年首季新進場建案總銷為 4439.57 億元。591 新建案分析，今年房市開季即面臨多空紛擾，國際上除了俄烏、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃；國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守；至於房價則是「沒有最高，只有更高」，尤其不少買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案出現供不應求的情形，帶動房價持續走揚。

北市首季推案個數雖季減 20%，但總銷金額在房價高漲且大量體指標案支撐下，仍突破 1000 億元大關，不僅季增達 16%，年增更超過 80%；分析區域，除了傳統大安、中山等蛋黃區均貢獻百億量能，本次黑馬北投區亦一口氣推出 9 案，釋放超過百億案量，較去年同期暴增超過 1 倍。當地市調指出，相較蛋黃區單價動輒百萬，北投因地理環境影響，目前仍可見單價 6、7 字頭的新案，加上近年北士科技園區等議題發酵，引起建商搶進，才會刺激量能激增。

北台灣推案主戰場之一的新北市，今年火力集中在新莊、土城等擁有重劃腹地的行政區。其中光新莊一區便貢獻超過 320 億元案量，占新北整體總銷逾三分之一，而本季看點則是位於副都心，由「林口王」亞昕 (5213-TW) 推出的指標案「亞昕森中央」，該案共規劃建物兩棟，擁有住宅、商辦等多款產品，總銷達 120 億元，目前開價約落在 7 字頭。

桃園市 2022 年首本季因缺乏大量體指標案支撐，相較上季案量縮水達 4 成 5，但憑藉小量體新案遍地開花，推案個數 77 件、戶數 6819 戶，雙雙在七都中高居第一。此外，曾傳出不少炒房消息的新竹縣市，挾著科技業與人口紅利等優勢，買氣始終強勁，不僅各項指標均迎來正成長，購屋熱區如竹北等地更因新案供不應求，出現價格大幅上漲的情形。

至於近年房市火燙的大台中，市場觀望氛圍濃厚，推案引擎熄火，如機捷 G0 特區、台中港重劃區等發展中區塊，在買方態度轉趨保守下熱度冷卻；相形之下，部分機能和地段兼備的區域氣勢依然無損，尤其是以北屯區十四期和西屯區水湳特區兩地最具代表性。以北屯區十四期為例，在剛性需求刺激下，房價儼然是「蛋白漲成蛋黃」，當地新案行情普遍來到 4、5 字頭，最高甚至上看 6 字頭，漲勢相當驚人。

眼光轉往南部，台南因缺工、土地成本上漲過快等情況未見好轉，推案市場仍是一片冷清，加上今年尚有打炒房、升息等不確定變數，建商普遍傾向成屋再售，原有的推案計畫也一延再延，各項推案指標與上季相比均持續下滑。

反觀高雄在幾個傳統區塊力挺下，成功擺脫去年第四季低潮，個案數、總銷及戶數的季增幅均名列七都第一。如機能成熟，高雄人口最多的行政區鳳山，這次一口氣有 9 案推出，案量多達 50 億元，季增逾 40%；此外，過往幾無新案推出的鹽埕區，亦迎來罕見的百億指標案「港灣 1 號院」，據悉該案房型規劃 1-3 房，面積從 15-38 坪都有，雖然目前開價還未公布，不過外界盛傳每坪行情約落在 5 字頭，有望刷新區域新高。