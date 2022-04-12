〈房產〉資金狂潮湧 新北中和工業區透天厝成交3.26億元創新高

全台房市熱，新北市中和區透天厝也賣出逾 3.2 億元高價，由近期實價登錄揭露一筆新北市中和區新民街透天交易，總價高達 3.26 億元，其建坪共 163.59 坪，創實價登錄以來新北市中和區透天最高價。

對於這筆天價的新北中和透天厝交易，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，乙種工業用地可做一般事務所和一般零售業，而該區域有原本即為中和工業聚落，公司工廠林立，捷運環狀線通車後，加持當地交通機能，頗獲自用、置產型買方青睞。

依實價資料，該筆透天位於新北市中和區新民街，建物標註為住宅，交易土地面積共達 379.38 坪，土地使用分區為乙種工業區，若以土地面積拆算交易單價，每坪單價約 86 萬元。住商不動產中和景安店店經理丁崑庭指出，中和土地交易不多，如土地使用分區為住宅用地，單坪價格必然破百萬元，相較之下，乙種工業用地的單價 8 字頭相當實惠，尤其中和區人口密度高、近幾年發展迅速，也帶動價格，未來住宅或商用、工業用的不動產價格皆有成長空間。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，近幾年受惠台商回流及資金潮，高總價的不動產物件交易也升溫，不過近年地方政府針對使用管制甚嚴，不少個案雖然建物現況為住宅使用，可是土地使用分區未必為住宅用地，提醒買方入手前務必確認土地使用與購置目的是否相符，以免後患無窮。