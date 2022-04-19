今年第二批地上權招標5月下旬登場 6新案受矚目

國產署預計 5 月 23 日釋出第二批國有地上權招標，預計共有 12 宗地上權，有 6 宗為新案登場，其中又以高雄市鹽埕區鄰近駁二的商業區土地相對受矚目。

根據國產署規劃，這 12 宗地上權分別坐落於北中南，其中北區 2 宗、中區 5 宗、南區也有 5 宗，其中有 6 宗是首度釋出的地上權案，合計 12 宗面積共 3 公頃。

以北部來說，2 宗地上權分別是台北市大安區、桃園市桃園區，2 宗都是面積達 100 坪的住宅區地上權；中部地區 5 宗則分別坐落於台中市東區、大甲區、梧棲區與東勢區，以及位於苗栗縣後龍鎮等地。

至於南部地區主要分布在高雄市、台南市與屏東縣。其中高雄市分別位於三民區、前鎮區與鹽埕區，其中位於高雄市鹽埕區的土地，屬於商業區用地，占地面積達 1336 坪，鄰近光榮碼頭與駁二園區，具備人流優勢，可望吸引業者參與招標。

另外，南區兩宗土地分別位於台南市安平區，以及屏東縣恆春鎮。

國產署今年首批地上權招標案，在 18 日開標，共列標 6 宗、脫標 4 宗，整體標脫率高達 8 成，但在市場追價意願不高情況下，整體標脫金額僅 6.35 億元，反映在升息趨勢下，市場追價態度相對保守。