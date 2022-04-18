〈房產〉打炒房組合拳出招 全台六都17個行政區率先降溫

2022 年第一季全台六都買賣移轉棟數與去年同期相比仍有成長，不過統計顯示，六都共有 17 個主要行政區的買賣移轉棟數減幅超過 10%，其中不乏各都的交易熱區，如台北市內湖區、中山區，新北市中和區，桃園市桃園區、楊梅區，台南市新市區以及高雄市左營區，但成交價多數走揚。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房市受資金潮帶動價量齊揚，許多區域房價寫下新紀錄，加上政府接連祭出的打炒房政策，讓交易熱區輪動快速，購屋人進場前宜審慎評估。

根據全台六都地政局資料，今年第一季買賣移轉棟數，與去年同期相比減幅超過 10% 的主要行政區共有 17 個，其中減幅最大者是台南市新市區，年減 61.8%，且新市區首季房價跟去年同期相比也降 19.1%。

其他五都個別量縮最多的行政區減幅也不小，台北市內湖區首季買賣移轉動數年減 33.9%，去年第一季破千棟，今年只剩 7 百多棟，新北市鶯歌區年減 43.0%，桃園市楊梅區年減 34.4%，台中市潭子區年減 43.6%，高雄市橋頭區年減 47.3%；不過這 17 個成交量降溫行政區的房價，多數呈現上揚走勢，僅台北市中山區及台南市新市區成交均價下滑，中山區今年首季成交均價每坪 67.7 萬元，年減 12.8%，台南市新市區今年首季成交均價每坪 15.7 萬元，年減 19.1%。

郎美囡分析，今年首季降溫區許多為近幾年房地產交易熱門區域，價量受到買氣及資金潮拉抬，成交價普遍上揚，不過市場過熱、價格攀升及政府打房政策多少影響買方心態，擔憂買到最高點，缺乏區域話題延續熱度，或有其他行政區價格更低、議題更多，買氣自然下降，如台南新市因南科議題身價水漲船高，但價格漲勢猛，新屋價格站上 2 字頭，隨著台積電 (2330-TW) 話題轉向北高雄，台南市依傍半導體產業的買氣減弱，高價位的物件難以吸引買方入手，然而市場普遍預期今年受惠於台積電持續發燙的高雄，也有兩個行政區降幅超過 3 成，橋頭區房價受新屋帶動來到 2 字頭，價格優勢減弱，左營則是比較基期高，去年首季交易量大幅拉升，今年回歸資金熱潮前的水準。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，因升息政策在第一季尾聲，首季交易量並未反映，不過預估進入升息循環後，房貸戶長期壓力不小，對投資性買盤而言，成本逐漸拉高，且政府打房目標明確，預期今年第二季之後價量表現將出現一番新景象。