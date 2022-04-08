〈房產〉挾雙捷運優勢 環狀線新北產業園區站招商金額上看11億元

新北捷運局舉辦環狀線新北產業園區站捷運開發案將進行招商，高達 720 坪的基地具環狀線及機場雙捷運優勢，預估投資額將達 11 億元，可興建約 7000 坪捷運共構大樓，提供商場及企業總部等進駐。

協辦的商仲業者仲量聯行總經理趙正義表示，新北環狀線通車後，透過場站開發能吸引人潮於捷運沿線活動，為運量帶來正面效益，帶動周邊開發完成地區產業發展。新北產業園區站可由機場捷運 A3 站預辦登機，鄰近新莊北側知識產業園區規劃之客運轉乘站，將成為雙北重要交通節點及國際門戶。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，新北產業園區站捷運開發基地面積約 720 坪，可興建地上 16 層、地下 3 層，總樓地板面積約 7000 坪商辦大樓，開發完成後，可連結新莊、板橋、中和及新店地區，與串連臺北車站及桃園國際機場，交通條件佳，開發完成後，預計將可增加約 400 餘個就業機會。

環狀線新北產業園區站捷運開發案，已在今年 1 月公告徵求投資人，預計第 4 季進行綜合評選出最優申請人。

鄭智銘進一步指出，為提升大樓規劃品質，形塑地標建築，與加強結構耐震能力及安全性，並提供良好辦公空間，新北捷運局希望投資人以鋼骨結構（SC）興建大樓，辦公產品須集中配置及完善物業管理，以提供企業總部等頂級商務辦公空間使用。