〈房產〉全台六都房市買氣不墜 Q1新北家戶購屋比創新高

2022 年首季六都買氣依然強勢，房仲業者依據六都買賣移轉棟數及戶數統計家戶購屋比發現，各都買氣並未因政府打房而緊縮，共有三都家戶購屋比超過 1.00%，代表這三都每 100 戶中至少有 1 戶購屋，分為別新北市 1.02%、桃園市 1.31% 及台中市的 1.25%。而台北、台南及高雄家戶購屋比，也創 2016 年以來同期新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管今年初購屋貸款條件已不如去年理想，但多數買方認為原物料價格上漲及缺工問題會推升未來房價，加上通膨壓力突顯不動產的保值性，因此今年首季買氣優於歷年同期。

由歷年第一季六都家戶購屋比顯示買氣從 2016 年谷底反彈後一路走升，台北市今年第一季家戶購屋比 0.75%，與去年同期相當，跟 2016 年首季相比增加了 0.37 個百分點，新北市今年首季衝破 1%，家戶購屋比 1.02%，與 2016 年相比增加 0.56 個百分點，桃園市今年首季家戶購屋比 1.31% 居冠六都，跟去年同期比微幅下滑 0.02 個百分點，不過桃園市自從 2020 年開始第一季一直都維持在 1% 以上。

房市常勝軍台中市今年第一季家戶購屋比 1.25%，維持去年水平，與 2016 年相比增加 0.56 個百分點，與新北市並列家戶購屋比成長最多的區域，台南市今年第一季家戶購屋比 0.86%，高雄市則達到 0.91%，南台灣買氣跟過去相比也有顯著成長。

郎美囡分析，新北市近期交易熱烈，各個重劃區、新市鎮供給量大，買方選擇多元，且隨著捷運網絡越來越密集、幅員越來越廣，交通日益增進，許多買方受台北市房價擠壓至新北買房，購屋熱潮在房市上升波段增溫不少；桃園及台中近幾年有不少公司、企業設點，就業人口增加，在地自用買盤有增無減，加上重劃區話題多，買方對未來有期待，也吸引投資性買盤布局。

而台南市及高雄市雖然首季家戶購屋比未達 1%，但受惠科技業議題，歷年來房市成交量一路走揚，且房價相對於中部、北部親民，政府打炒房之際，仍獲置產及投資方青睞；至於台北市房價漲幅雖不及中南部，但高水位的價格仍有些微漲勢，房市因台商回流及高資產抗通膨性置產，交易表現也不俗。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，今年首季交易量尚未反應央行升息的效果，近年成交量逐年增加，各區域價量齊揚，打房政策也一波接著一波，且央行貨幣政策以朝向緊縮為原則，預期今年買氣趨於緩和，不過整體還是偏向樂觀。