10年期美債殖利率觸及2.82% 創2018年12月來新高

面對即將發布的重點通膨數據，10 年期美國國債殖利率周二 (12 日) 上午升至 2.82%，為 2018 年 12 月以來最高點。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.4 個基點至 2.796%。30 年期國債殖利率下跌 0.3 個基點至 2.818%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

3 月消費者物價指數 (CPI) 將於美東時間周二上午 8:30 公布。接受《道瓊》調查的經濟學家預計數據將顯示物價年增 8.4%，為 1981 年 12 月以來最高水平，而食品成本、租金和能源價格的上漲預計將是物價飆升的主要原因。

3 月生產者物價指數 (PPI) 將於美東時間周三 (13 日) 上午 8:30 公布。

這些通膨數據是決定聯準會 (Fed) 在收緊貨幣政策方面的積極程度的關鍵。

不斷上漲的物價和更加鷹派的 Fed 引發了投資人對經濟衰退可能即將到來的擔憂，一如債券殖利率出現倒掛所代表的意義。投資人一直在拋售較短期限的美國國債，轉而買進較長期的國債，代表他們對經濟近期的強勁表現感到擔憂，即使周二利率已經恢復正常。

BlackRock Fundamental Equities 聯席投資長波爾頓 (Nigel Bolton) 周二表示，市場波動加劇反映出人們對 Fed 犯下「政策錯誤並導致 12 到 18 個月後的全球衰退」的擔憂。

然而，他認為「肯定不會出現衰退」。

Fed 理事布雷納德 (Lael Brainard) 將於美東時間周二下午 12 點 10 分在華爾街日報就業峰會上發表講話。

除了通膨數據之外，4 月 IBD/TIPP 經濟樂觀指數將於美東時間周二上午 10 點公布。

周二將拍賣價值 340 億美元的 10 年期票據。