預期通膨可能接近最高點 美債殖利率持平

美國國債殖利率周四 (14 日) 上午持平小升，投資人預期通膨可能開始見頂。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標 10 年期美國國債殖利率小升 0.3 個基點至 2.692%。30 年期美國國債殖利率上揚 1.7 個基點至 2.813%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國勞工統計局周三 (13 日) 發布報告，追踪批發商支付價格的 3 月生產者物價指數 (PIP) 較上年上漲 11.2%，為 2010 年以來的最大漲幅。

PPI 發布的前一天，最新的消費者物價指數 (CPI) 顯示 3 月物價較去年同期上漲 8.5%，為 1981 年以來的最大漲幅。然而，當月核心 CPI 數據僅上漲 0.3%，低於 0.5% 的預測。

這讓投資人預期通膨可能開始見頂，這是判斷聯準會 (Fed) 是否將更積極地升息以遏制物價壓力的關鍵。

富達國際宏觀和戰略資產配置全球主管艾哈邁德 (Salman Ahmed) 周四表示，他更擔心住房價格和「更持久的通膨力道」。

占 CPI 權重約三分之一的住房成本在 3 月同比成長 5%，為 1991 年以來最高。

艾哈邁德說，某些消費領域的需求開始消退，隨著油價止穩，他認為「我們在過去幾個月看到的一些非常極端的動能正在加速緩解」。

即使如此，他表示，通膨仍然很高，焦點仍然是 Fed 是否會繼續積極收緊貨幣政策，「如果情況仍然如此，那麼衰退的可能性當然會上升。」

截至 4 月 9 日當周的首次申請失業救濟金人數定於美東時間上午 8:30 公布。

3 月零售銷售數據以及出口物價也將於美東時間上午 8:30 公布。

密西根大學消費者信心指數初值定於美東時間上午 10 點公布。

投資人還繼續關注俄烏戰爭的發展。在烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 通電話一個小時後，美國總統拜登 (Joe Biden) 周三宣布再提供烏克蘭 8 億美元的武器裝備。

周四將拍賣 350 億美元的 4 周票據和 300 億美元的 8 周票據。