美企CEO去年薪酬增加31% 所得是一般員工逾250倍

美國企業執行長去年薪酬中位數勁增 31%，達到 2000 萬美元並改寫歷史紀錄，扭轉曾在疫情略降的走勢，主要拜企業大舉發放股利和獎金所賜。執行長和員工之間的薪資差距也因此再度擴大，相距逾 250 倍。

研究機構 Equilar 彙整美國前 100 大企業截至 3 月 31 日的代理聲明，結果發現，包括蘋果 (AAPL-US)、博通 (AVGO-US) 等企業都為執行長大幅加薪，以獎勵他們帶領企業度過供應鏈挑戰等難關。此外，企業的營收增加和股價上漲，也讓執行長領到更多獎勵。

Equilar 調查的百大企業員工去年也領到更多薪水，但增幅小得多，約 4%，薪酬中位數從前一年的 68935 美元增為 71869 美元。調薪主因是缺工和因應消費者需求增加，促使企業提供更多獎金和獎勵。

整體而言，企業內部的薪資落差仍擴大，執行長薪酬中位數如今達到員工的 254 倍，比一年前的 238 倍上升。

企業主管的薪酬通常包括薪資、獎金、長期獎勵、股票選擇權等，美國智庫經濟政策研究所 (EPI) 學者表示，股票選擇權尤其重要，占薪酬的 85%。

執行長薪酬曾在疫情期間短暫下降，例如 2020 年減少 1.6%，降至 1570 萬美元。

蘋果執行長庫克去年領到 9870 萬美元，遠高於 2020 年的 1480 萬美元，主要受益於一筆鉅額的股票獎勵。庫克去年薪酬方案在 3 月 4 日股東會中僅獲得約 64% 投資人贊成，支持率位處歷史低檔。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 去年薪酬 6070 萬美元，也遠高於前一年的 370 萬美元，80% 投資人在 4 月 4 日的股東大會支持他的薪酬方案。