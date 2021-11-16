〈2021薪酬調查〉平均年薪創6年新高 類比IC設計工程師144萬居冠

時序進入年底，104 人資學院今 (16) 日公布最新薪資福利報告，2021 整體年薪平均 65.6 萬元，創 6 年新高，增幅 2.5%，半導體以 92.1 萬元穩居各產業之冠，前五名高薪職務均為工程師，其中，類比 IC 設計工程師平均年薪 144.1 萬元居冠。

104 人資學院發布《2021~2022 台灣地區薪資福利調查報告》，共計 1010 家企業參加，涵蓋市場 208 個代表職務薪資。資深副總經理花梓馨指出，台灣外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在 64 萬元上下徘徊 3 年後終於攻上 65 字頭，達 65.6 萬元，為 6 年新高。

依產業來看，半導體業年薪 92.1 萬元、電信及通訊業 83.9 萬元、金融業 80.8 萬元，為前三高產業。花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比 2020 年減少 4%，台灣半導體業薪情已普遍低於美、日、星等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐使得台灣留才攬才更加困難。

另外，營建業受惠於房市熱潮，年薪 76.6 萬元，年增 8.5%、增幅最多，產業年薪排名也從第十爬升至第七。

從職務來觀察，前三名為類比 IC 設計工程師 144.1 萬元、數位 IC 設計工程師 118 萬元、電子產品系統工程師 102.8 萬元、半導體工程師 100.2 萬元、IC 佈局工程師 98.3 萬元，前五名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦。

至於非工程職，前三高薪為律師 95.2 萬元、稽核 85.3 萬元、軟體專案管理師 82.6 萬元，高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。

報告也指出，2021 年學士起薪 3.1 萬元，5 年來首次下滑；碩士起薪 3.5 萬元，碩士 6 年來首次下跌。花梓馨指出，今年新鮮人投入就業市場剛好是台灣疫情最嚴峻的時候，預期更難找到工作的心理，加上新鮮人談薪籌碼有限，新鮮人起薪雙降。