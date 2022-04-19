阿波羅基金擬金援對推特的收購交易 不排除與馬斯克合作

華爾街日報 (WSJ)、CNBC 等多家外媒報導，阿波羅全球管理公司 (APO-US) 考慮參與競購推特 (TWTR-US) 的過程，以股權或融資方式，支持任何可能的收購要約，且不排除與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 合作。

華爾街日報引述知情人士報導，阿波羅基金正在對參與交易過程進行討論，且對於和特斯拉執行長馬斯克、私募基金 Thoma Bravo LP 在內等競購者合作抱持開放態度，願意以股權和信貸方式來支持任何對推特的收購要約。

此外，旗下擁有雅虎 (Yahoo) 的阿波羅，也在評估讓雅虎和推特合作的潛在計畫。

馬斯克上周提議以 430 億美元收購推特，後者隨即宣布採用有「毒丸」(Poison Pill) 策略之稱的限期股東權益計畫，試圖阻止馬斯克的惡意併購，隔日，馬斯克推文貼出貓王 (Elvis Presley) 名曲「Love Me Tender」，此舉被解讀為他將向推特提出公開收購要約。

富比世 (Forbes) 上周公布 2022 年全球富豪榜，馬斯克以近 2200 億美元的身家擊敗亞馬遜 (Amazon) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，登上全球首富寶座。

不過，由於馬斯克的錢多半綁在特斯拉和 Space X，其手中可用現金相當匱乏，即使已提出每股 54.20 美元的報價，馬斯克目前仍未詳細說明將如何支付與推特的收購交易。

根據華爾街日報報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 將為馬斯克提供一些融資，部分有意參與這筆交易的投資人，也已經和馬斯克接洽。

儘管如此，部分知情人士預料，推特將在未來幾天拒絕馬斯克的收購提議，並在 4 月 28 日公布財報時說明公司立場。