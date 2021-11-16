〈2021薪酬調查〉金融業年終1.84個月稱霸 電金資通強、住宿餐飲弱

104 人力銀行今 (16) 日發布年終調查，有 93.8% 的企業預期有年終，平均 1.1 個月，但較去年約減少 1 天半的工資，金融業以 1.84 個月稱霸，其次是半導體 1.57 個月、營建業 1.23 個月；住宿餐飲業受疫情影響，僅 0.5 個月，沒年終的比例最高。調薪展望呈現「電金資通續強，住宿餐飲較弱」的態勢。

年終獎金反映過去一年企業營運概況，104 公布《2021 企業年終及 2022 景氣調薪大調查》，據統計，有 93.8% 的企業預期 2021 會發年終，平均發 1.1 個月，較去年減少 0.05 個月，但發放企業數略增 1.6%。

從各產業表現來看，年終前三高依序為金融業 1.84 個月，近 11 年來 10 度奪冠，半導體業 1.57 個月、營建業 1.23 個月。住宿餐飲業受疫情衝擊呈現「雙慘」，24.7% 住宿餐飲業預期沒有年終，為各產業比率最高，比去年增加 13.3 個百分點。75.3% 住宿餐飲業預期年終僅 0.5 個月，也是各產業最少。

明年元旦起，軍公教將調薪 4%，104 人資學院資深副總經理花梓馨分析，疫情餘波甩尾，民間調薪相對保守，有 39.3% 的企業預期 2022 年會調薪，比今年增加 3 個百分點；預期 2022 年調薪幅度 3.1%，創 8 年次低。

從各產業表現，軟體網路業預期調薪 3.6%，連 5 年居冠，半導體受惠全球景氣復甦及晶片荒，金融業因股市續創史高產業前景看好，二大產業預期明年調薪幅度 3.6%，追平軟體網路業，並列第一。調查顯示，預期會調薪的企業比例，半導體業有 56.5%、金融業有 51.7%，已經超越軟體網路業的 44.8%。

資深副總暨人資長鍾文雄提出市場急需的五大關鍵人才，首先是數位科技發展相關：人工智慧、5G、數據優化人才；其次為電子商務 / 數位經濟：全球互聯網及跨境電商；第三、健康產業：生技及防疫相關人才需求；第四、資訊安全人才；第五、整合人才：整合型 x 業務型 x 行銷型。