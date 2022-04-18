推特祭毒丸計畫 馬斯克以貓王名曲推文

馬斯克 (Elon Musk) 在推特 (TWTR-US) 決定採用「毒丸」手段，保護自己免被以 430 億美元現金收購一天後，在推特上發布了貓王的名曲歌名「Love Me Tender」。

在馬斯克上周四 (14 日) 在 TED 演講後，他暗示可能會進行敵意收購，不經推特董事會，直接向股東提出要約，並在推特上寫道：「不將這個要約提交給股東投票是完全站不住腳的。」

在周末的另一則推文中，自稱「言論自由絕對主義者」並一直批評推特及其政策的馬斯克，針對他 2017 年的一篇貼文，以一個顛倒的笑臉符號回推；他在當年的貼文問道：「(推特) 值多少錢？」

馬斯克同時也是電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的 CEO，持有推特 9.1% 的股份，是第二大股東。

推特股價周一 (18 日) 在盤前交易中上漲 2.1% 至 46.03 美元，仍遠低於馬斯克每股 54.20 美元的報價。自馬斯克於 4 月 4 日披露其持股比率之後，該公司股價已上漲約 15%。

此外，《路透》周五 (15 日) 引述知情人士的話報導，管理超過 1030 億美元資產、專注於科技業的私募股權公司 Thoma Bravo 通知推特，它正在探索參與競標的可能性。