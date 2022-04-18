推特董事會面對馬斯克左支右絀 前CEO多爾西還落井下石

推特 (TWTR-US) 前 CEO 多爾西 (Jack Dorsey) 周日 (17 日) 在一系列推文中批評了該公司的董事會。該董事會當前的任務是評估億萬富翁馬斯克的收購要約。

在回應另一位用戶描述推特董事會歷史早期上演的「陰謀和政變」時，多爾西回答說：「這家公司向來功能不彰」。

在稍早時，他在同樣的語調中回覆了另一則推文。推文者引用了風險投資家德思汀 (Fred Destin) 所用的「矽谷諺語」：「好的董事會不會創造出好的公司，但壞的董事會每次總是扼殺一家公司。」

多爾西對此回答：「這是絕對的事實。」

多爾西仍是推特董事會成員，但計畫在 5 月下旬舉行 2022 年股東大會的任期屆滿後退出。

董事會目前正在考慮特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克提出的 430 億美元收購該公司並將其私有化的提議。據報導，它引發了推特的反制。董事會在上周五 (15 日) 通過一項限期股東權利的所謂「毒丸」計畫；如果任何個人或實體在未經董事會事先批准的情況下累積至少 15% 的已發行普通股，股東可以用折扣價購買該公司股票。馬斯克最近透露，在他披露收購要約之前，已持有該公司超過 9% 的股份。

董事會表示，該計畫不會阻止其按照公司及其股東的最大利益進行交易，但它將「降低任何實體、個人或團體透過公開市場累積獲得對推特控制權的可能性，而無需支付所有股東適當的控制權溢價或未能給予董事會足夠的時間來做出明智的判斷並採取符合股東最佳利益的行動」。

多爾西是該公司的聯合創始人，之前曾擔任 CEO，但在 2008 年被解任，由另一位聯合創始人取代。他於 2015 年返回領導公司。

馬斯克周六 (16 日) 在推特上貼文表示，隨著多爾西離開董事會，「推特董事會全體幾乎沒有擁有任何股份！客觀而言，他們的經濟利益根本與股東不一致。」

多爾西最近指出，他「最終得到的公司股份很少」，因為他在 2008 年被解雇時他的許多股份被取消。他還在 2015 年將公司 1% 的股份分給了員工。不過 FactSet 數據顯示，多爾西仍是僅次於馬斯克 9.1% 的股份之後該公司最大的內部股東，約占 2.25% 的股份。

FactSet 的數據顯示，在多爾西之後，推特董事會成員 Silver Lake CEO 杜爾邦 (Egon Durban) 擁有 0.26% 的股份。先鋒集團 (Vanguard Group) 是最大的機構股東，持有該公司 10.29% 的股份。