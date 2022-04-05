加拿大政府擬注資16億美元 加速電動車電池用礦物開採與加工

路透引述兩名知情人士報導，作為關鍵礦物戰略的一部分，加拿大聯邦政府計劃投入 20 億加幣 (約 16 億美元) 資金，加速國內電動車電池供應鏈的礦物開採和加工作業。

有知情人士說，加拿大政府將於周四 (7 日) 公布聯邦預算，內容包含鎳、鯉、鈷和鎂等電動車電池關鍵原料的投資項目，該項目可能持續至少一年。

另一位知情人士透露，加拿大政府正積極和企業展開對話，希望加速並擴大電動車電池原料的生產作業。

加拿大上月才宣布為兩座電動車電池原料工廠與一座電池超級工廠提供財務上的支援，但未宣布採礦或加工項目的相關協議。

加拿大自然資源部長 Jonathan Wilkinson 近期受訪證實，目前正在研究一些特定項目，像是從礦山尾礦中萃取殘餘的關鍵礦物。

Wilkinson 說：「所有的潛在項目，無論是礦物萃取還是加工作業，都必須加快動作，這才是關鍵礦物戰略的意義。」

目前電動車關鍵礦物生產與加工市場主要由亞洲國家主導，尤其是中國。

加拿大稀土和稀有金屬加工商 Neo Performance Materials Inc 執行長表示，在跟上中國腳步的過程中，美、加還有很多功課要做，會需要大量資金來建立供應鏈。

加拿大副總理方慧蘭 (Chrystia Freeland) 的發言人 Adrienne Vaupshas 表示，加拿大擁有豐富的關鍵礦藏，藉由正確的投資，該產業可為國家創造上千的就業機會，帶動經濟發展，同時讓加拿大成為全球關鍵礦業的重要一份子。

世界銀行 (World Bank) 預期，到了 2050 年，全球對鋰、鈷等電動車電池所需的礦物需求可望較目前成長近五倍。