拜登擬動用國防生產法 增加鋰、鎳等電池用礦產

知情人士透露，美國總統拜登為了鼓勵國內業者生產電動車等電池的關鍵礦物，研擬動用冷戰時期的「國防生產法」，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物加入名單中，以提升產量。

1950 年國防生產法 (Defense Production Act，DPA) 曾授予前總統杜魯門在韓戰時期生產鋼鐵，也曾是前總統川普在疫情初期提高口罩產量的重要法源，現在拜登打算以此提高美國國內關鍵礦物的產量。

受此利多消息帶動，美國礦商股價周三 (30 日) 普遍上漲，在美股一片低氣壓中格外亮眼。Lithium Americas(LAC-US) 大漲 11%，MP Materials(MP-US) 上漲 3.22%、Piedmont Lithium(PLL-US) 止跌翻揚，電動車電池材料回收業者 Li-Cycle(LICY-US) 也勁揚 7%。

Lithium Americas 正在推動內華達的計畫，Piedmont Lithium 在北卡羅萊納州也有計畫進行中。

消息來源說，拜登政府希望資助礦商現有計畫，提升產量、生產力並升級設備，而不是提供貸款或由政府直接採購礦物。除了電動車電池以外，這項措施還將適用於大容量電池。

電池礦物今年初開始大幅漲價，巴隆周刊 (Barron’s) 追蹤的數據顯示，一籃子電池用金屬年初至今飆漲逾 60%，一輛普通電動車的成本預估將因此多出 2000 美元。

以個別金屬來看，鎳價今年來漲逾 50%，鋰價大漲近 80%。

美國的關鍵礦物大多仰賴中國等國家，尤其石墨、錳和稀土幾乎全部靠進口。拜登政府迄今已為強化本土電池供應鏈提撥大量資金，包括包含在基建法案中的 60 億美元。

遊說組織 Venn Strategies 重要基建部門主管 Ben Steinberg 說，祭出國防生產法是一個重要訊號，但撥款仍掌握在國會手中。

由於部分民主黨議員擔憂礦物開採的環保問題，知情人士說，政府官員會確保在能源部和內政部等主管機關的督導下，所有開發計畫符合環境和勞動標準。