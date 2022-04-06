Rivian Q1電動車產量季增1.5倍 有利實現全年量產目標

電動車新創 Rivian(RIVN-US) 周二 (5 日) 表示，第一季電動車產量較上季成長 1.5 倍，為實現全年產量目標奠定良好基礎。

Rivian 第一季共生產 2553 輛電動車，季增 150%，出貨 1227 輛，季增 22.5%。自去年第三季末開始交付電動皮卡 R1T 後，Rivian 第四季共生產 1015 輛車，出貨 920 輛。

Rivian 透過聲明表示，第一季數據符合公司預期，相信公司有能力實現上次財報會議給出的 2.5 萬量產目標，生產進度顯示，在多數汽車製造商面臨供應鏈限制的同時，Rivian 似乎已克服部分生產瓶頸。

消息傳出後，Rivian 周二美股盤後漲逾 1%，報每股 42.65 美元。

因俄烏戰爭與新冠疫情加劇供應限制，Rivian 上月下修 2022 年全年量產目標至 2.5 萬輛，遠低於分析師預期。執行長 RJ Scaringe 在財報電話會議中表示，若非受到供應限制，該公司有信心在今年實現至少 5 萬的量產目標。

Rivian 目前在伊利諾州 (Illinois) 的諾默爾 (Normal) 設有一座工廠，主要生產電動休旅 R1S、電動皮卡 R1T 和亞馬遜的電動貨車，目前年產能約為 15 萬輛。

該公司表示，隨著車款陣容增加，到了 2023 年，諾默爾工廠年產能將增長至 20 萬輛。

Rivian 在亞特蘭大附近的另一座工廠預計也會在 2024 年啟用，目標年產能 40 萬輛，並支援電動車電池生產。