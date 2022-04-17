國際資料中心加碼投資 台伺服器廠可望受惠

疫情加速企業數位轉型步調，帶動全球雲端資料需求成長，北美四大資料中心對未來幾年雲端伺服器需求同步看增，近日 Alphabet 旗下 Google(GOOG-US) 就宣布今年在美國地區辦公室、資料中心投資將達 95 億美元，高於去年 70 億美元，市場看好，台伺服器供應鏈可望同步受惠。

Google 計畫今年投資 95 億美元在美國辦公室、數據中心投資，預期今年將為美國數十州創造逾 1.2 萬個工作職缺，並擴增亞特蘭大新辦事處，並擴大在內華達州史托瑞郡 (Storey County) 的資料中心規模。

其實不光是 Google 加大投資力道，包含 Meta(FB-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 近年在資料中心投資上均不減反增，其中，微軟就在 2020 年宣布在台灣建置全球第 66 座雲端資料中心，雖然仍處建置階段，但後續伺服器需求相當可期，亞馬遜旗下 AWS 則是拿下那斯達克 (NDAQ-US)、愛迪達等訂單。

隨著北美四大資料中心擴大業務範圍，勢必對伺服器需求大增，台廠主力協力廠商包含鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、緯創 (3231-TW) 集團旗下緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等都可望受惠，此外，各大企業因應未來混合辦公模式，對於雲端、軟體需求同步看增，也有利技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW) 等主攻二線資料中心客戶的廠商。

雖然去年以來伺服器廠同樣面臨缺料、物流等挑戰，營運表現略低於預期，但觀察今年以來營運均有明顯回溫，以專攻伺服器業務的緯穎為例，3 月在料況改善下，3 月營收衝上 242.81 億元，月增 77%、年增 58.3%，累計營收也達 507.05 億元，季減 10.9%、年增 29.1%，同步改寫歷年同期新高。