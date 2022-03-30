高雄AWS雲端創新中心揭牌 助新創公司打國際賽

為培育數位轉型人才、推動產業升級轉型，高雄市政府攜手經濟部中小企業處、亞馬遜網路服務 (AWS)、佳世達 (2352-TW) 旗下聚碩科技及資策會，今 (30) 日共同宣布亞灣新創園「高雄 AWS 雲端聯合創新中心」揭牌營運，市府強調，將藉由 AWS 公有雲對接全球市場、技術及資源，高雄要後發先至，透過 AWS 與聚碩帶領新創形成新藍海。

AWS 指出，此中心成立後，將為新創公司開發專屬雲端運算服務，從架構安全性、可靠性、成本、效能、卓越營運和永續性等面向提供雲端技術輔導，搭配佳世達集團、AWS Marketplace、AWS Partner、AWS 跨產業數位解決方案等商業對接機會，大幅縮短新創公司從產品開發、驗證到拓展全球市場所需時程。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，雲到哪裡，服務就到哪裡；服務到哪裡，營收就到哪裡。2019 年，AWS 就與經濟部中企處合作成立林口聯合創新中心，不僅做新創推廣，也做企業轉型專班，更成立雲市集提供微型解決方案，並將經驗帶到高雄，在亞灣成立 AWS 雲端聯合創新中心。

聚碩董事長李昌鴻強調，數位轉型對中、小、微型企業是非常重要的，尤其若能跟成熟企業合作，轉型的速度將會更快，過去幾年，聚碩就與 AWS 合作進行原地整合，例如在消費部分從地端到雲端現在已成長到 7 比 3，尤其是疫情跟俄烏戰爭，更凸顯雲端整合的重要，未來聚碩將持續努力。

高雄市長陳其邁表示，AWS 與聚碩就像新創的兩隻翅膀，指引方向幫助新創振翅高飛，市府將與大廠合作提供 5G AIoT 基礎設施、輔導、孵化到加速企業成長，對市場、技術都提供全方位服務，一路帶著新創成長擁抱新藍海。

高雄市經發局長廖泰翔指出，5G AIoT 與半導體是高雄產業升級轉型兩大發展主軸，未來從上游晶片到下游 5G AIoT 應用服務都將吸引更多國內外大廠落地高雄，意味著高雄得以發揮絕佳試驗場域條件及開發更多商機，而市府也將與高雄 AWS 雲端聯合創新中心密切合作，媒合新創與大廠對接，扮演最有力後盾，產官學聯手打造數位護國群山。