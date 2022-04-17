〈上海封城〉上海666家復工「白名單」 台積電、日月光傳入列

上海市政府上周六（16 日）公布企業復工復產指引後，網路流傳一份 666 家重點企業復工「白名單」，台積電 (2330-TW) 、日月光等台企皆入列，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 也上榜。

微信公眾號「芯榜」指出，「白名單」上的企業共有 666 家，上海重點半導體廠、車廠都上榜，涵蓋華虹宏力、上海華力微電子、中芯國際 (688981-CN) 、中芯南方、台積電中國、上海日月光、中微半導體、應用材料 (AMAT-US) 、ASML、特斯拉、通用汽車 (GM-US) 。

上海市經信委上周六晚間公布工業企業復工復產疫情防控指引（第一版），從落實企業主體責任、實施場所分區分類管理、強化企業員工管理、加強物流管理和防疫物資儲備、做好應急處置預案和工作保障等五個方面，推動企業復工復產。

經信委要求上海各區政府和街鎮、園區支持企業復工復產，指引企業「一企一策」，企業應當制定閉環管理方案，切實做好疫情防控。

工信部在 4 月 15 日宣布，近日已派出上海前方工作組，與上海市有關部門一道，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，了解企業復工復產的阻礙。

早在 4 月 5 日，工信部副部長、上海前方工作組組長王江平即召開視訊會議，研究建立供應鏈訴求因應協調機制，設立工業和資訊化領域保運轉重點企業「白名單」，集中資源優先確保集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業 666 家重點企業復工復產。