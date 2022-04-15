〈台積股東報告書〉今年半導體產值估成長11-13% 物聯網市場動能最強

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在最新出爐的年報中預估，今年整體半導體產業 (不含記憶體) 市場產值可望成長 11-13%，較今年 1 月法說時預估的 9% 上調，從各產品平台來看，看好物聯網裝置今年出貨量將成長超過 2 成，為表現最佳的市場，汽車銷量則估成長 7-13%。

台積電表示，今年 5G 普及、AI 快速成長及加速數位化轉型等產業大趨勢可能持續，帶動整體電子產品需求穩健成長。

長期而言，因電子產品採用半導體含量提升，IC 設計公司持續擴大市佔率，IDM 廠擴大委外製造，及系統公司增加採用自有特殊應用元件等因素，台積電預期，2021 至 2026 年，晶圓代工領域成長可望較全球半導體 (不含記憶體) 市場的 7-9% 年複合成長率更強勁。

台積電表示，5G 商用化加速、新 5G 手機縮短整體換機週期趨勢持續下，將帶動今年智慧型手機市場成長 1-3%，長期來看，由於智慧型手機加速演進至 5G，加上擁有更高性能、更長電池使用時間、生理感應器及更多人工智慧應用，將持續推動智慧型手機銷售。

台積電去年受惠疫情推升宅經濟，伺服器與數據中心升級，高效運算產品單位出貨量成長 10%，台積電預期，經過去年的強勁成長後，今年高效運算產品單位出貨量將成長 1-3%，但受疫情刺激而加速數位化轉型，已導致與高效能運算相關的半導體需求產生結構性成長。

台積電去年受惠數位轉型需求，物聯網裝置出貨量成長 30%，台積電看好，今年包括家庭自動化裝置、智慧手錶與智慧健康裝置成長動能將持續，帶動今年物聯網裝置出貨量成長超過 20%。

車用電子受晶片短缺及疫情等影響，去年全球汽車銷量成長 3%，台積電預期，今年在需求復甦，晶片供給改善及供應鏈管理更佳驅動下，全球汽車銷量可望成長 7-13%。

消費電子方面，台積電預期，今年整體消費性電子產品市場將衰退 1-3%，但較高階的 mini-LED、有機發光二極體 (OLED) 及 HFR 4K 與智慧電視將持續呈現正成長。