Fed理事布蘭納德：降通膨為首要任務 縮表可能在6月開始

聯準會（Fed）理事、副主席提名人布蘭納德（Lael Brainard）周二（12 日）表示，Fed 的首要任務是降低通膨，將透過「迅速」升息，使飆升的通膨回到 2% 的目標，並稱有關縮減資產負債表的決定最快可能在 5 月做出，6 月開始進行。

布蘭納德接受《華爾街日報》（WSJ）採訪時表示，Fed 正在有條不紊地收緊貨幣政策，並透過一系列的升息與開始縮表調整來實現這點，有縮表決定最快可能在 5 月做出，6 月開始進行。

至於談到每次會議可能的升息幅度，布蘭納德表示不想把重點放在這個問題上，綜合效應將使政策立場在今年晚些時候迅速轉向更為中立的姿態，她指的是既不加速也不放緩經濟成長的利率水準。

布蘭納德說，這次公布的核心 CPI 升幅放緩是個喜聞樂見的訊號，未來將繼續觀察該項指數是否呈現溫和狀況，她也表示在財政政支持漸退與供應限制緩解，預料今年需求將有所緩和。

布蘭納德已獲提名擔任 Fed 副主席，正在等待參議院確認，她的立場向來偏向鴿派。

Fed 在 3 月升息 1 碼後，暗示今年剩下的貨幣政策會議上都會繼續升息，以及最快 5 月宣布縮表。自此之後，官員們陸續表示這次緊縮周期將比以往經濟復甦更快，包括更大幅度的升息 2 碼，以遏制高漲的通膨。

根據 3 月的 Fed 的會議記錄顯示，如果通膨壓力持續升高，大部分官員認為升息 2 碼或以上可能是合適的。市場目前認為 Fed 很有可能在下次的會議上升息 2 碼。