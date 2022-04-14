〈陸港盤後〉北京定調適時降準 A股、港股「漲聲響起」

中國 A 股和港股周四（14 日）收盤走高，滬指大漲 1.22%，原因是中國國務院周三表示，要「適時運用降準等貨幣政策工具」，促使市場預料央行近日將調低金融機構存款準備金率。

滬指周四收盤勁漲 1.22% 至 3,225.64 點，深成指勁揚 1.27% 至 11,724.62 點，創業板指跌 0.02% 至 2,466.29 點。兩市成交額合計人民幣 8,701 億元。

盤面上看，煤炭、釀酒、地產類股強勢拉升，醫療保健、食品飲料、鋼鐵、半導體、券商、家電、農業、醫藥、汽車、石油等族群均走高。

香港恒生指數收盤漲 0.67%，恒生科技指數大漲 1.2%。

中國國務院總理李克強周三主持國務院常務會議（國常會），表示要鼓勵撥備水準較高的大型銀行，有序降低撥備率（備抵呆帳覆蓋率），要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融體系對實體經濟的支持力道。

繼上周國常會提出「要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具」後，本周再提「適時運用降準等貨幣政策工具」。

彭博調查結果顯示，在 20 位受訪經濟學家中，15 人預測中國人民銀行（人行）周五將調降 1 年期 MLF 利率，其中 11 人預料降 10 個基點至 2.75%，4 人預估下調 5 個基點。

證券時報報導，從以往國常會提降準到央行降準的時間差看，人行可能在一周內降準，甚至可能在本周降準。

花旗經濟學家預料，人行最快周五全面下調存款準備金率 2 碼，為經濟注入人民幣 1.2 兆元的流動性。野村控股與高盛也預測央行可能在數日內降準，調降幅度也是 2 碼。

國盛證券指出，在國常會保持積極政策基調的情況下，宏觀調控趨於寬鬆，預料政府將加速推出結構性支持政策。

與此同時，中國政府將公布上季經濟數據，投資人可藉此了解政策效果和行業景氣情況。國盛證券說，上季數據有望提振投資人信心，帶動資金重返股市。投資策略方面，國盛證券建議投資人保持成長和價值均衡配置。