中國面板廠深天馬擬新建一座8.6代線 攻車載、IT市場

隨著韓國廠商逐步退出 LCD 面板生產，兩岸近期再度掀起面板擴產潮，繼友達 (2409-TW) 擬在台灣再建一座 8.5 代線廠後，中國面板廠深圳天馬微電子 (000050-CN) 12 日公告，將投資人民幣 330 億元 (約新台幣 1500 億元) 與廈門國貿控股等，共同合資設立一條 8.6 代線，鎖定車載、IT 面板等應用。

深天馬計畫以旗下 100% 持有廈門天馬與廈門國貿控股集團、廈門軌道建設發展集團、廈門金圓產業發展共同合資設立新公司，並建置一條 8.6 代線廠，產能規劃為每月加工 2250mm×2600mm 玻璃基板達 12 萬片。

據公告顯示，該合資公司註冊資本額達人民幣 198 億元，廈門天馬擬出資人民幣 29.7 億元，持股比例為 15%，廈門國貿控股、廈門軌道建設、廈門金圓產業等合資方則預計出資人民幣 168.3 億元，持股比預計達 85%。

深天馬規劃，與廈門合資方新建的 8.6 代線新廠將以 a-Si 與 IGZO 等相對成熟的面板技術進行，應用領域則鎖定中小尺寸面板應用，包含車載、工控、平板、筆電、顯示器等 IT 應用。

面板產業去年迎來豐收一年，但隨著面板需求、價格回落，多數面板廠首季營運均不如去年同期，然而在營運轉佳的同時，各廠也積極擘畫未來願景，包含升級技術、擴充產能等，台廠方面，友達就計畫在台灣再建一座 8.5 代線面板廠，總投資金額上看 1500 億元，預計 2025 年投產，彩晶 (6116-TW) 也計畫再增設一條中小尺寸面板產線。

至於群創 (3481-TW) 雖然沒有新廠建置計畫，但去年也已向廣州超視堺 10.5 代線簽訂 2022-2033 年長期面板供應合約，不過觀察除了台廠外，包含京東方、TCL 華星光電，加上這次的深天馬等都有擴產計畫，是否又讓產業再度進入產能競逐，值得後續留意。