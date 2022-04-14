元宇宙入口！Meta計劃2024年發布首款AR眼鏡

多家外媒週三 (13 日) 報導，臉書母公司 Meta 計劃 2024 年發布首款擴增實境 (AR) 眼鏡。此消息激勵 Meta (FB-US) 收紅 0.40% 至每股 214.99 美元。

2021 年被外界稱為元宇宙 (metaverse) 元年，社群媒體平台起家的 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 去年《2021 年 Connect 大會》中正式宣布將其公司名稱從「Facebook」改為「Meta」，積極重塑品牌，以邁向基於 AR、VR 虛擬實境技術所打造的元宇宙新世代。

祖克柏積極重塑品牌，企圖透過首款 AR 眼鏡打造 Meta 又一個輝煌年代 (圖片：AFP)

iPhone 帶領蘋果 (AAPL-US) 走向又一個輝煌時代，而 Meta 正在投入數十億美元研發自家首款 AR 眼鏡，期望這款新品助力 Meta 再創輝煌。

Meta 首款全 AR 眼鏡代號為「Project Nazare」，Meta 目標是 2024 年推出首款 AR 眼鏡，並且在為 2026 年研發更輕、更先進的第二代 AR 眼鏡，2028 年再推出第三代。

據報導，由於材料價格昂貴，預計 AR 眼鏡成本將超過 Meta 售價 299 美元的 Oculus Quest 2 VR 頭戴裝置。

AR 眼鏡將成為 Meta 進軍元宇宙的入口，未來將和 Snap 的 Spectacles 眼鏡，以及高通 (QCOM-US) 與微軟 (MSFT-US) 聯手打造的 AR 眼鏡一決高下。

Meta 去年 9 月攜手太陽眼鏡品牌雷朋 (Ray-Ban) 推出智慧眼鏡 Ray-Ban Stories，內建喇叭與麥克風，還可拍攝使用者所看到的照片及影片。