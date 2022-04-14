通膨壓力加大 歐洲央行有望更明確撤回刺激的時間表

雖然過去一段期間，歐洲央行對於收緊貨幣，一直更偏向觀望態度。但在創紀錄的高通膨壓力下，周四 (14 日) 央行可能會提出一份更明確的，如何撤回刺激措施的時間表。

歐洲央行先前避免表態，部分原因來自烏克蘭戰爭和高昂的能源價格，可能使前景突然變化。但這使他們遠遠落後其他主要央行，多數央行甚至加快了升息步伐。

僅在過去兩天，加拿大、南韓和紐西蘭央行，都上調了借貸成本。

目前，歐洲央行計畫第三季某個時點結束購債，接著再過「一段時間」後上調利率。這份上月所通過措辭含糊的時間表，已經受到挑戰，一方面，通膨已經達到創紀錄的 7.5%，未來還將進一步上升。另一方面，歐元區經濟現在停滯不前，戰爭的影響使家庭和企業都受到損害。

荷蘭銀行分析師 Nick Kounis 表示，基於不確定性仍高，歐洲央行可能希望保持選擇性和靈活性。然而，鷹派基調可能會加強。「毫無疑問，未來幾個月最有可能的結果是結束淨資產購買，並隨後提高政策利率。」

事實上，許多保守的決策者，包括德國、荷蘭、奧地利和比利時央行，都主張提高利率，因擔心高通膨會持續過久。

因此，儘管預計政策在周四的會議上將保持不變，但歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 可能會面臨壓力，以更堅定地暗示，未來幾個月將撤回貨幣支持措施。

Pictet 策略師 Frederik Ducrozet 預測，拉加德有望在 6 月暗示有條件地結束購債，從而開啟 9 月首次升息的可能性。