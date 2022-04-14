〈紐約匯市〉 歐元在央行會議前夕反彈 加幣、英鎊齊走強 美元翻黑

美元兌一籃子主要貨幣周三 (13 日) 自近兩年高點回落，歐元在央行政策會議前夕反彈，加拿大央行宣布以 20 年來最大幅度升息並啟動縮表後，加幣應聲上揚，英鎊也攀抵一周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.45%，報 99.84，自近兩年高位翻黑。美元指數本月迄今已漲近 3%，有望創下九年來最大單月漲幅。

最新數據顯示，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期大增 11.2%，創下歷史最大增幅，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 下月升息兩碼的預期。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三再度呼籲加快升息腳步，稱即使物價增速可能已觸頂，為了控制通膨，仍須以快於正常的速度升息，這代表央行除了在 5 月升息兩碼外，也可能在未來數月採取類似行動。

Monex USA 交易總監 Juan Perez 說，美國經濟似乎已足夠獨立，在通膨方面也展現出，Fed 將繼續維持非常強硬的政策路徑，這麼做當然會提升美元價值。

歐元兌美元升 0.57% 至 1.0889 美元。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，美元已連續幾周下跌，周四的歐洲央行 (ECB) 會議應能成為市場從美元漲勢獲利的合理原因。

雖然並未預期 EBC 在本次會議上調整利率，但市場參與者將期待拉加德 (Christine Lagarde) 態度更加鷹派，為今年稍晚的升息鋪路。

貨幣市場預期，ECB 將在 12 月底前升息 70 個基點。

英鎊兌美元升 0.8% 至 1.3113 美元，為一周高點。英國周三公布 3 月 CPI 年增 7%，月增 1.1%，高於預期的通膨數據，支撐英鎊走強。

美元兌加幣貶 0.62% 至 1.2564 加幣。為遏制通膨，加拿大央行周三升息兩碼，幅度創 20 年來最大，並承諾後續將進一步升息。央行也表示，將在 4 月 25 日啟動縮表。

美元兌日圓升 0.19% 至 125.65 日圓，日圓收復部分跌勢。因央行貨幣政策差異較大，日圓周三再度觸及 20 年新低。

截至台灣時間周四 (14 日) 約 6:00 價格：