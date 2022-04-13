日圓再跳水探近25年新低 換5萬元新台幣多賺8100元

美國聯準會 (Fed) 加快升息腳步，最快將在 6 月啟動縮表，推升近期美元強勢走高，資金流出亞洲，日圓匯率今 (13) 日一度摜破 126 關卡，創下近 20 年新低，日圓兌新台幣同樣走低，現鈔賣出價驚見 0.2342 元，改寫近 25 年最低紀錄。若與去年初高點相較，兌換新台幣 5 萬元，相當於多賺到 8100 多元。

美元指數 (DXY) 近日衝破 100 大關，日圓匯率貶不停，引起日本財相鈴木俊一關注，加強口頭干預力道，專家指出，日圓若貶破 125.86 日圓關鍵支撐，下一個目標將是 130 日圓。日圓匯價 13 日盤中一度突破 126，創下 2002 年 5 月以來新低。

若以日圓去年現鈔賣出高點 0.2797 元來看，兌換新台幣 5 萬元，約可換得 17 萬 8763 日圓，根據台銀牌告匯率顯示，今天日圓現鈔賣出來到 0.2342 元，改寫近 25 年來新低價，兌換新台幣 5 萬元約可換得 21 萬 3492 日圓，足足多出 3 萬 4729 日圓，約合新台幣 8137 元。

根據央行統計，美元指數今年以來上漲 4.89%，主要貨幣多呈現貶值，日圓今年累計重貶 8.67%，為亞洲中最弱貨幣，新台幣貶 4.8%、歐元貶 4.24%、韓元貶 3.19%、新加坡幣貶 0.81%，人民幣則微幅升值 0.22%，表現較強。

儘管國內疫情升高，但暑假解封仍可期待，民眾紛紛趁便宜搶買日圓，不過，央行總裁楊金龍今天在立院備詢時強調，匯率一直以來都很難預測，若以經濟基本面和外匯市場供需狀況來看，台灣比日本健康，日圓兌美元匯率跌破 125，就連日本央行也覺得有點太快了。