英國3月CPI年增7% 為近30年來新高紀錄

英國在通膨加速來到 30 年新高，加劇生活成本壓力。

官方公布數據顯示，英國 3 月份 CPI 年增 7%，是自 1992 年 3 月以來新高紀錄，月增幅度為 1.1%，兩項數據也都超過經濟學家預期，年增幅度也超過 2 月的 6.2% 水準。

英國能源、燃料和食品繼續大幅上漲，3 月份的天然氣價格比一年前高出 28.3%，而電價上漲 19.2%。報告還顯示，用於家庭取暖的煤油價格上漲了 44.0%。

除了能源、金屬及二手車普遍上漲，餐飲、旅店、家具、服裝和鞋類的價格也在提高。國家統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 表示，廣泛的價格上漲，推動了整體通膨走高。

為壓抑通膨，英國央行已經連續 3 次升息，將借貸成本由 0.1% 的歷史低點，提高到 0.75%。

標準普爾全球評級資深經濟學家兼董事 Boris Glass 認為，英國通膨可能會繼續上揚，並在整個 2022 年保持在歷史高位。

他指出，通膨高升將嚴重打擊家庭預算，尤其是那些疫情期間已經用盡儲蓄的低收入家庭。

Glass 認為，如果全球能源價格不繼續進一步上漲，大部分高通膨應該最早在明年冬天開始下降，但是仍將保持在高於央行的目標水準。