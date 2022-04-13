鴻海收購arQana無線通訊事業 擴大布局車用、5G RF半導體元件

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日宣布，完成收購 IC 設計公司安科諾科技 (arQana Technologies) 無線通訊事業協議，收購的單位將與鴻海集團另一轉投資 AchernarTek Inc. 合併，成立新的公司 iCana，聚焦車用以及 5G 的 RF 半導體元件。

鴻海表示，此次收購範圍包含 Taiwan arQana Technologies Limited(台灣) 和 arQana Technologies BV(比利時)，收購後持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，強化 5G Sub-6 與毫米波的產品開發，在互聯網車和電動車市場中擴大業務規模。

鴻海強調，RF 半導體是未來電動車車聯網基本元件，世界各地都在部署 5G 網路的同時，新世代汽車也將需要新的 RF 組件來與 5G 網路搭配使用，收購也呼應了集團 3+3 策略，也展現致力發展電動車生產與半導體設計供應的決心。

iCana 執行長、arQana 前執行長 Glenn Vandevoorde 表示，透過鴻海的支持，能加速新產品上市進度、進軍新市場，從電動車用半導體開始，AchernarTek、arQana Taiwan 和 arQana Belgium 將整合技術與營運資源，並藉重鴻海在半導體領域的專業知識與開發能力，強化半導體供應鏈。