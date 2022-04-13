分析師：特斯拉上海廠恐停工至5月中旬

由於中國堅持實行「清零」的防疫封鎖措施，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠自上月 28 日停工至今仍未恢復生產。在當地疫情持續肆虐下，恢復營運之日遙遙無期，分析師預期，特斯拉上海廠可能要到 5 月中旬才有望有限度復工。

上海確診病例數持續飆升，當局為遏止疫情，在上月 28 日宣布封城，對黃浦江以東地區實施封鎖措施，其中包括金融區和工業園區，特斯拉工廠因此受到影響。

調研機構 GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 在一份報告中指出，特斯拉上海廠恐怕要停產至 5 月中旬，並且要到今年第三季才有望全面復工。

報告指出，由於特斯拉上海廠並非關鍵工廠，不是食品、藥品和軍事工廠，員工又來自多個地區，目前仍被嚴格禁止。因此，該廠重新開放的優先順序可能會排得比較後面，即便是開放後也將會是分區讓部分員工逐步復工。

報告也指出，特斯拉每停工一天，就會需要 2 至 3 天才能恢復原先的產能。上海廠是特斯拉最大的製造工廠，該工廠據悉每週生產約 6,000 輛 Model 3 和 10,000 輛 Model Y 汽車。若是中國當局在 6 月能夠實現「清零」目標，那特斯拉至少要到第三季才有望恢復至原先的生產力，恐怕將對今年第二季業績造成衝擊。

特斯拉上季產量略為下滑，共生產了 305,407 輛電動車，較去年第四季減少約 0.1%，主因是供應鏈問題以及上海廠短暫停工。不過，有分析師預期，特斯拉今年的電動車銷售成長有望持續優於市場競爭對手。