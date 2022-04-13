〈上海封城〉中國封城停工 Piper Sandler：蘋果不會受到嚴重影響

中國因 Covid-19 疫情延燒實施「分區封控」動態清零，對上海、昆山等生產重鎮祭出封城措施，iPhone 組裝廠和碩 (4938-TW) 上海、昆山兩個廠區停工，不過 Piper Sandler 分析師預測，蘋果 (AAPL-US) 不至於受到太大影響。

Piper Sandler 首席分析師 Harsh Kumar 說明，深圳 3 月封城期間，鴻海 (2317-TW) 當地主力工廠停工，但封城措施放寬後，工廠運作很快就回復。

因此 Kumar 認為，投資人已經預料到這些地區未來幾個月可能欲振乏力，因此蘋果股價不會受到重大打擊。

其他分析師認為，鴻海的產能足以彌補上海和昆山封城的缺口。天風國際證券分析師郭明錤周一表示，和碩上海和昆山廠最快可能 4 月底才能復工，但最大代工廠富士康未受影響，假設富士康可以正常運作、和碩可以逐步恢復營運，在這個情況下，封城對 iPhone 供應的影響將是短暫且有限的。

Piper Sandler 的 Kumar 提出另一個蘋果股價不受打擊的理由：iPhone 需求不會輕易受到破壞。他解釋，iPhone 潛在消費者通常願意等待供貨改善以入手，因此只是延遲購買，並非改買另一個品牌或乾脆放棄不買。

Piper Sandler 對蘋果目標價維持在每股 200 美元。

蘋果股價周二逆勢上漲 1.15% 至每股 167.66 美元，是美股五大科技巨頭中唯一收高的個股。美股三大指數周二都收低，那斯達克綜合指數當日下跌 0.3%。