聯準會恐將升息75個基點？德銀：美國3月通膨預計高於市場共識

如果上個月高於預期的美國通膨數據，帶來升息 50 基點的擔憂，那麼即將公布的 3 月 CPI 數據，有可能引發升息 75 個基點的呼聲。

預定周二 (12 日) 發布的通膨數據，將是聯準會 5 月會議前最後一份報告，此前，白宮警告這一數據可能「異常高漲」。目前，期貨市場當前定價升息 50 個基點的機率為 88%。

當前的共識預期是：

3 月 CPI 月增 1.1-1.2%，創 2005 年 9 月以來新高；

年增率將來到 8.4%，刷新 1981 年 12 月以來新高；

去除能源、食品的核心 CPI，預計年增 6.6%，寫 1982 年 8 月以來新高。

美國 CPI 與利率 (圖表取自 Zero Hedge)

德意志銀行經濟學家卻認為，CPI 還可能更高。他們預期，3 月 CPI 月增幅度將達 1.3%，年增 8.6%，若果真如此，將是 1981 年以來從未出現過的升勢。

德銀認為，俄烏戰爭的影響，在 2 月只是初步顯示，真正的衝擊在 3 月數據才會出現。由於天然氣價格比 2 月份上漲了近 20%，將推動 3 月份整體 CPI 和核心 CPI 的年增幅度分別達到 8.6% 和 6.6%。

近期備受關注的房屋租金和車輛價格，德銀預計，租金在今年剩餘時間內保持在當前值附近，汽車價格部分，預計 3 月份新車價格將出現相對溫和的漲幅，達 0.4%，二手車價格應該會出現顯著下降，為 - 0.8%。

然而，德銀的經濟學家補充說，除非出現進一步的供應中斷，否則 3 月份的數據很可能是整體通膨和核心通膨年率成長的峰值，因為去年二手車價格飆升的基本影響，將開始在 4 月數據中逐漸消失。

並非所有人都認同通膨將見頂的說法，摩根大通經濟學家 Michael Feroli 認為，供應鏈壓力有所緩解，實際消費者支出將在未來一年上升。

儘管如此，摩根大通卻相信，就算通膨飆高，聯準會最終不太可能升息 75 個基點，主因是鮑爾重視政策的透明度，不太可能冒著多餘風險，做出讓市場意外的決定。