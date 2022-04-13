〈紐約匯市〉Fed理事暗示政策動向沒變 美元尾盤回穩站上100

在消化弱於預期的通膨數據後，美元兌一籃子主要貨幣周二 (12 日) 彈升，聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 強調將繼續推進一系列升息計畫，並努力縮表，暗示政策動向沒有改變。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.39%，報 100.32。在公布通膨數據後，美元短線跳水，最低至 99.74，隨後回升至 100 上方。

受汽油成本飆升影響，美國周二公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.5%，續創 40 年新高，排除能源和食品成本後，核心 CPI 年增率為 6.5%，略低於預期，月增 0.3%，增幅為 9 月以來最小。

Fed 理事布蘭納德表示，最新通膨數據浮現一些可喜的降溫跡象，同時向市場保證，央行將繼續推進一系列升息與縮表計畫。

CIBC Capital Markets 外匯策略主管 Bipan Rai 表示，布蘭納德的評論強調目前央行政策沒有轉向，這讓整個上午都處於震盪的美元交易吃下定心丸。

Rai 說，目前阻力最小的路經還是政策緊縮與積極縮表，因此他認為美元正稍微回穩。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 也稱，通膨數據顯示，Fed 下半年的行動可能不用像原先預期那樣激進，雖然本次數據不會改變央行在接下來會議上所做的任何事情，但這確實支持了一個想法，即或許他們今年稍晚不用再如此激進收緊政策。

Moya 說，這也是為什麼美元在發布報告不久後下跌的原因。

歐元兌美元貶 0.51% 至 1.0826 美元，市場關注本周稍晚舉行的歐洲央行 (ECB) 政策會議，貨幣市場預期，ECB 到 12 月以前將升息 70 個基點。

Rai 表示，考量到 ECB 管理委員會已變得更加鷹派，本周會議的關注重點在於寬鬆政策退場時間是否已縮短，投資人可能尋找央行結束資產購買計畫的任何跡象，因為這些跡象可能導致央行在 9 月升息。

不過他也稱，歐元反彈仍可能受到俄烏戰爭限制，因為市場普遍認為，在戰爭結束以前，歐元區經濟前景仍充滿不確定性，這對歐元流動性來說不一定有利。

英鎊兌美元貶 0.21% 至 1.3002 美元。稍早英國公布失業率進一步降至疫情前水平，英國央行正在關注，缺工情況是否可能推升薪資，導致螺旋式上升。儘管如此，目前英國勞工的薪資水平仍未能跟上通膨腳步。

ING 外匯策略師表示，目前這類數據可能支持一項預期，即英國央行在年底前將利率自當前的 0.75%，調升至 2% 以上。

英鎊今年迄今整體表現疲軟，美元則受 Fed 激進升息前景所支撐。

美元兌日圓漲勢收斂，於平盤震盪，微貶 0.04% 至 125.36 日圓，但仍處近七年高點附近。過去三個月以來，美元兌日圓已漲近 10%。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 表示，正在密切關注日圓走勢，過度震盪和紊亂的日圓動向，可能對經濟和金融穩定造成不良影響。

截至台灣時間周三 (13 日) 約 6:00 價格：